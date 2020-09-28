Петербурженка утром обнаружила пропажу своего «Паджеро», а вечером нашла его в Ленобласти
Жительница Петербурга невольно помогла угонщикам оставить себя без автомобиля. Но уже вечером в день обнаружения пропажи она сама нашла похищенный внедорожник. Тот успел доехать до Приозерского района Ленобласти.
Как стало известно «Фонтанке», днем 26 сентября с заявлением в полицию Красногвардейского района обратилась 40-летняя петербурженка, работающая менеджером по логистике в одной из транспортных компаний города. Она сообщила, что с 22:00 25 сентября до 9:00 26 сентября от дома 57, корпус 1, по Новочеркасскому проспекту был похищен ее автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска. Ущерб составил 700 тысяч рублей.
Женщина рассказала, что живет с мужчиной и тремя детьми. Вечером 25 сентября она съездила на автомобиле за покупками, затем оставила его у дома и пошла гулять с ребенком. В десять вечера она с дочерью разгрузила машину и ушла домой, а утром, не увидев автомобиля на месте, вспомнила, что, когда убирала в багажник коляску, забыла ключи от «Паджеро» в замке двери.
Нашлась машина, впрочем, довольно быстро, причем обнаружила ее сама заявительница. Уже в шестом часу вечера 26 сентября женщина сообщила в полицию, что обнаружила свой Pajero в Приозерском районе Ленобласти, у дома 8 по Заводской улице в поселке Платформа 69-й километр.
По факту угона возбуждено уголовное дело по ст. 166, ч. 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).