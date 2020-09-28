Петербурженка утром обнаружила пропажу своего «Паджеро», а вечером нашла его в Ленобласти

Как стало известно «Фонтанке», днем 26 сентября с заявлением в полицию Красногвардейского района обратилась 40-летняя петербурженка, работающая менеджером по логистике в одной из транспортных компаний города. Она сообщила, что с 22:00 25 сентября до 9:00 26 сентября от дома 57, корпус 1, по Новочеркасскому проспекту был похищен ее автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

Жительница Петербурга невольно помогла угонщикам оставить себя без автомобиля. Но уже вечером в день обнаружения пропажи она сама нашла похищенный внедорожник. Тот успел доехать до Приозерского района Ленобласти.

Женщина рассказала, что живет с мужчиной и тремя детьми. Вечером 25 сентября она съездила на автомобиле за покупками, затем оставила его у дома и пошла гулять с ребенком. В десять вечера она с дочерью разгрузила машину и ушла домой, а утром, не увидев автомобиля на месте, вспомнила, что, когда убирала в багажник коляску, забыла ключи от «Паджеро» в замке двери.

Нашлась машина, впрочем, довольно быстро, причем обнаружила ее сама заявительница. Уже в шестом часу вечера 26 сентября женщина сообщила в полицию, что обнаружила свой Pajero в Приозерском районе Ленобласти, у дома 8 по Заводской улице в поселке Платформа 69-й километр.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ст. 166, ч. 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).