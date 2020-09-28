Петербуржцу грозит срок за «лиричное лекарство». Уголовное дело ему прислали из Новосибирска

Жителя Петербурга задержали возле отделения почты, где он забрал посылку с 12 кг лекарства от эпилепсии. Дома нашли почти 15 тысяч капсул.



Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, петербургская наркополиция, работая с коллегами из Новосибирска, выследила и задержала фасовщика лекарства от эпилепсии с «лиричным» названием, которое употребляют не по назначению.



32-летнего Дмитрия задержали два дня назад на улице Пионерстроя, при себе у него было 12 кг лекарства от судорог. Дома нашли тот же препарат, только уже расфасованный по капсулам, всего 14700 штук, устройство для фасовки лежало тут же. Известно, что посылки петербуржец получал из Новосибирска, а продавал вещество в Северной столице через даркнет. Возбуждено уголовное дело, мера пресечения пока не определена.

