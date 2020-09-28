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28.09.2020 09:30
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На Энергетиков нашли малышку в белой шапке. Рядом лежал пьяный мужчина, но он ушел

Девочку на вид от года до двух нашли без присмотра взрослых в Красногвардейском районе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября, около шести вечера в воскресенье в полицию позвонил мужчина. Он рассказала, что вместе с женой и сыном возвращался с прогулки и у парадной дома 40/2 по проспекту Энергетиков увидел девочку 1,5–2 лет. Она была в джинсовом комбинезоне, розовой кофточке и белой вязаной шапке. Девочка сидела на скамейке, а рядом на земле лежал мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре он встал и ушел, но ребенок за ним не пошел.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где обнаружили ребенка и передали его медикам. Полицией устанавливаются личности и местонахождение родителей малолетней девочки, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (4)

Александр Гусев
пороть безжалостно.
obliteration
Какой то мрак творится
Pilat
Может пора уже этих алкоголиков родителей пороть на Дворцовой площади по выходным?
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