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27.09.2020 11:37
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Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Ереван показал взрывающиеся танки и ввёл военное положение

МИД России обратился 27 сентября к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе с призывом прекратить военные действия.

«Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — заявили в МИДе РФ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) тоже призвала Армению и Азербайджан восстановить режим прекращения огня и решать конфликт исключительно мирным путём.

Минобороны Армении опубликовало видеозапись «уничтожения азербайджанских танков и живой силы»:

Между тем, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики из-за обстрелов на линии соприкосновения с Азербайджаном ввели военное положение и объявили мобилизацию населения старше 18 лет. Об этом, по данным армянских СМИ, заявил глава непризнанной республики Араик Арутюнян. Вслед за этим военные сборы объявил и Ереван. «По решению правительства в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация», — написал в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

Поступают сведения о погибших и раненых, в том числе, среди мирного населения. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян говорит о десятках раненых и двух убитых среди мирного населения в результате обстрелов азербайджанских ВС.

Азербайджан обстрел гражданских опровергает. «Мы официально сообщаем, что азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру», — цитирует РИА Новости минобороны Азербайджана. Ведомство заявляет, что «армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов».

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Комментарии (2)

Mazzzz
Только этого не хватало (
ZapadЭnka
"... И две тысячи лет - война,
Война без особых причин.
Война - дело молодых,
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Красная, красная кровь..." В. Цой
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