Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Ереван показал взрывающиеся танки и ввёл военное положение
МИД России обратился 27 сентября к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе с призывом прекратить военные действия.
«Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — заявили в МИДе РФ.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) тоже призвала Армению и Азербайджан восстановить режим прекращения огня и решать конфликт исключительно мирным путём.
Минобороны Армении опубликовало видеозапись «уничтожения азербайджанских танков и живой силы»:
Между тем, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики из-за обстрелов на линии соприкосновения с Азербайджаном ввели военное положение и объявили мобилизацию населения старше 18 лет. Об этом, по данным армянских СМИ, заявил глава непризнанной республики Араик Арутюнян. Вслед за этим военные сборы объявил и Ереван. «По решению правительства в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация», — написал в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.
President of @ArtsakhOfficial: "No one should be despaired over any loss, over any victim, over any wounded. They declared a war? They will get a war!" #NKpeace #NKstrong #Karabakhnow #ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ pic.twitter.com/zb3aoWKKcV— Armenia 🇦🇲 (@armenia) September 27, 2020
Поступают сведения о погибших и раненых, в том числе, среди мирного населения. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян говорит о десятках раненых и двух убитых среди мирного населения в результате обстрелов азербайджанских ВС.
Азербайджан обстрел гражданских опровергает. «Мы официально сообщаем, что азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру», — цитирует РИА Новости минобороны Азербайджана. Ведомство заявляет, что «армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов».
Armenian military on the move, preparing for counter-attack https://t.co/T3DFNk0yTN #Caucasus pic.twitter.com/JGDvoixRtz— Liveuamap (@Liveuamap) September 27, 2020