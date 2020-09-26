Белорусские госканалы в онлайн-режиме показали, как разгоняют мирные протесты. Повестку изменили хакеры
Крики людей, избиение лежачих и погромы автомобилей дубинками от первого лица могли наблюдать зрители государственных каналов в Белоруссии 26 сентября. Как пишет Tut.by, хакеры разбавили вечерние новости в онлайн-трансляции кадрами разгона протестов.
Судя по видеозаписи, которую сделал портал, ролик с кадрами с митингов длился почти пять минут. Он начинается заявлением президента Александра Лукашенко о том, что порой не до закона, и нужно принять жёсткие меры, «чтобы остановить всякую дрянь».
Дальше показано то, как с августа силовики разгоняют протестующих: бойцы ОМОН, ослепляющие вставших в сцепку людей, задержания женщин, избиения тех, кто уже не может встать. В завершении взгляд из машины, которую громят дубинками под крики «Стойте, пожалуйста, стойте!» и рассказ женщины о том, как её избивали во время задержания и обещали «пустить по кругу». Некоторые кадры датированы 11 августа — это второй день после оглашения результатов президентских выборов.
Кадры протестов прервали трансляцию на сайте Белтелерадиокомпании и на сайте ОНТ, пишет Tut.by. Сайт БТ по-прежнему не доступен, в пресс-службе ОНТ подтвердили хакерскую атаку.
«Да, факт взлома есть. Будем разбираться вместе с хостером. Остальные вопросы после внутреннего расследования», — приводит комментарий «Интерфакс».
Ответственность за размещение ролика взяли на себя «Кибер-Партизаны». «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — говорится в их телеграм-канале.