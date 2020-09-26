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26.09.2020 13:57
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В Испании вино из разорвавшейся цистерны затопило территорию завода

Багровая река образовалась на винном заводе в испанском посёлке Вильямалеа.

По данным местного радио Albacete, из повреждённой цистерны 25 сентября вылилось более 50 000 литров вина. Видео происшествия зафиксировали сотрудники предприятия.

Что стало причиной разрыва резервуара, не сообщается. По предварительным данным, никто не пострадал, однако винодельня на Пиренейском полуострове подсчитывает серьёзные убытки.

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Комментарии (1)

Djnyana
Не слыхивали они, видать никогда, о.. памятнике Стерегущему, варвары!
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