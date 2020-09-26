В Испании вино из разорвавшейся цистерны затопило территорию завода
Багровая река образовалась на винном заводе в испанском посёлке Вильямалеа.
По данным местного радио Albacete, из повреждённой цистерны 25 сентября вылилось более 50 000 литров вина. Видео происшествия зафиксировали сотрудники предприятия.
SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU— Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020
Что стало причиной разрыва резервуара, не сообщается. По предварительным данным, никто не пострадал, однако винодельня на Пиренейском полуострове подсчитывает серьёзные убытки.