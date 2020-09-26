Количество погибших в крушении военного самолета на Украине выросло до 25 человек. Больше выживших найти не удалось

При крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом погибли 25 человек. Об этом 25 сентября сообщили в офисе президента Украины.



Всего на борту, по уточненной информации, было 27 человек. Ранее сообщалось о 28-ми, однако одного курсанта не допустили до полета, уточнил губернатор Харьковской области Алексей Кучер. По факту крушения начато расследование по статье УК Украины «нарушение правил полетов».



Двое выживших курсантов успели выпрыгнуть из самолета до столкновения с землей, говорил Кучер. Они госпитализированы, один из них — в крайне тяжелом состоянии с 90% ожогов тела. Причиной крушения, как сообщалось ранее, мог стать отказ левого двигателя Ан-26.

