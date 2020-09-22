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22.09.2020 19:44
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Велосипедистка попала под уборочную машину в Москве

В Москве женщина на велосипеде не справилась с управлением и упала под колеса проезжающей мимо уборочной машины коммунальных служб, сообщили в столичной ГИБДД 22 сентября.

Как пишут госавтоинспекторы, ДТП произошло около 17:30 у дома 62 на Нагатинской набережной, там велосипедистка ехала по тротуару, но не справилась с управлением транспортным средством по неизвестным причинам, потеряла равновесие и упала под колёса уборщика. Ее увезли в больницу.

Стоит добавить, что, согласно ПДД, движение велосипедистов по тротуарам запрещено, если на них не оборудована велодорожка. Напомним, 22 сентября отмечается всемирный день без автомобиля.

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Комментарии (3)

hal9000
Наверно ещё и без шлема..женщины все время пренебрегают элементарными правилами безопасности..наверно чтоб все смотрели на их шевелюру
Athair
Я, конечно, велосипедистов недолюбливаю (когда сам не на велике), но это новое прочтение ПДД: "Стоит добавить, что согласно ПДД, движение велосипедистов по тротуарам запрещено, если на них не оборудована велодорожка."

Это как? :)
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