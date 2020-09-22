Велосипедистка попала под уборочную машину в Москве

В Москве женщина на велосипеде не справилась с управлением и упала под колеса проезжающей мимо уборочной машины коммунальных служб, сообщили в столичной ГИБДД 22 сентября.

Примерно в 17.30 на Нагатинской набережной, дом 62 женщина, передвигаясь по тротуару на велосипеде, потеряла равновесие и упала под проезжающую мимо уборочную технику коммунальных служб. Она была госпитализирована в медучреждение.

Как пишут госавтоинспекторы, ДТП произошло около 17:30 у дома 62 на Нагатинской набережной, там велосипедистка ехала по тротуару, но не справилась с управлением транспортным средством по неизвестным причинам, потеряла равновесие и упала под колёса уборщика. Ее увезли в больницу.

Стоит добавить, что, согласно ПДД, движение велосипедистов по тротуарам запрещено, если на них не оборудована велодорожка. Напомним, 22 сентября отмечается всемирный день без автомобиля.