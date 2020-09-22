Рижское «Динамо» ушло на карантин

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Рига) уходит на карантин до 5 октября после выявления коронавирусной инфекции еще у пяти хоккеистов основной команды, сообщает 22 сентября РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров латвийского клуба Юриса Савицкиса.
«Еще у пяти хоккеистов основной команды выявлен коронавирус. Команда до 5 октября будет на карантине», — сказал Савицкис агентству по телефону. Всего в рижском клубе выявлено десять случаев заболевания.
Рижский клуб до 5 октября должен сыграть дома с московскими «Динамо» (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября), а также минским «Динамо» (1 октября). 3 октября латвийская команда должна на выезде встретиться с подмосковным «Витязем».
«Мы находимся на связи с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, обсуждаем, что и как делать», — ответил Савицкис на вопрос, будут ли перенесены четыре матча команды.
Ранее сообщалось, что матч между «Динамо» и нижегородским «Торпедо», который должен был пройти в Риге 22 сентября, перенесен на более поздний срок. КХЛ заявила, что у четырех представителей «Торпедо» выявлен коронавирус.