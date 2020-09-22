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22.09.2020 16:52
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Сообразили на пятерых: массовая авария третий час мешает проезду на юго-востоке КАД

Пять автомобилей не поделили левые ряды на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 22 сентября. Авария затрудняет движение по магистрали в районе «МЕГИ Дыбенко» уже три часа.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:30 поступила информация о столкновении пяти легковых автомобилей на 52-м километре внутреннего кольца КАД. Пострадавших в аварии нет.

Поврежденные автомобили занимают третью и четвертую полосы, из-за чего движение на участке КАД затруднено. На месте работает ГИБДД. «Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — добавили в дорожном управлении.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

lsv.spb
Работать надо днём, а не Мегам болтаться.
Kotkuza
Раньше, чтобы "сообразить", хватало троих. Теперь так цены выросли ,что надо не меньше пяти рыл?
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