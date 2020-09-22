В посылке на имя эксперта по медицине в бундестаге не было ничего опасного

Проверка подозрительной посылки, которая поступила на почту немецкого парламента 22 сентября, завершилась. Внутри не оказалось ничего опасного.

О завершении проверки пишет Bild. Отмечается, что ничего угрожающего жизни работников бундестага внутри не оказалось. Что именно отправили на имя Карла Лаутербаха, ведущего эксперта по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, не уточняется.

Ранее в здание, где кроме почты расположены парламентский архив и библиотека, вызвали полицию. Рентген показал, что внутри посылки может находиться самодельное взрывное устройство.