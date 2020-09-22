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22.09.2020 13:56
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На имя эксперта по медицине в бундестаг прислали посылку. Внутри может быть взрывчатка

При разборе почты бундестага сотрудники нашли подозрительную посылку и после проверки на рентгене на место вызвали полицию. Отправление адресовано бывшему врачу, а ныне политику Карлу Лаутербаху.

Как пишет Bild, посылка пришла около десяти утра 22 сентября (на час больше по Москве). Ее просветили, после чего началась полицейская операция. Отмечается, что почта приходит не в основное здание бундестага, а в постройку неподалеку, где также расположен парламентский архив и библиотека.

По данным издания, посылка предназначалась Карлу Лаутербаху, ведущему эксперту по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, его кандидатуру также пророчили на пост министра здравоохранения. В связи с отравлением российского политика Алексея Навального, который лечится в Берлине, фамилия Лаутербаха не звучала.

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Комментарии (7)

Djnyana
Лёхины носки, трусы и майка там..)
SERGEY111
Перво-наперво немцы пускай штемпсель отправителя посмотрят - наверняка там стоит " 195000 П/О Малиновка , МО Папандопуло , Грициановского района "
Капитан Очевидность2
Лаборатория бундесвера ещё не успела подтвердить, что адрес на посылке был написан почерком путина?
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