Пассажирский автобус опрокинулся в кювет 22 сентября в Хабаровском крае.

Как сообщает МЧС России в своём телеграм-канале, ДТП произошло в 24 километрах от посёлка Циммермановка Ульчского района. В автобусе находились 45 человек. Они выбрались сами, помощи МЧС не потребовалось.

По предварительным данным, 14 человек получили травмы. Они доставлены в районную больницу. Никто не погиб.

По сведениям издания «Хабаровский край сегодня», междугородний автобус компании «Пять звёзд» опрокинулся на сложном повороте.