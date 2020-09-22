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22.09.2020 09:50
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Четырнадцать человек пострадали в ДТП под Хабаровском

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет 22 сентября в Хабаровском крае.

Как сообщает МЧС России в своём телеграм-канале, ДТП произошло в 24 километрах от посёлка Циммермановка Ульчского района. В автобусе находились 45 человек. Они выбрались сами, помощи МЧС не потребовалось.

По предварительным данным, 14 человек получили травмы. Они доставлены в районную больницу. Никто не погиб.

По сведениям издания «Хабаровский край сегодня», междугородний автобус компании «Пять звёзд» опрокинулся на сложном повороте.

Скриншот страницы издания&nbsp;<a href="https://todaykhv.ru/news/incident/29212/" target="_blank" class="_">«Хабаровский край сегодня»</a>&nbsp;/ todaykhv.ru
Скриншот страницы издания «Хабаровский край сегодня» / todaykhv.ru
Скриншот страницы издания&nbsp;<a href="https://todaykhv.ru/news/incident/29212/" target="_blank" class="_">«Хабаровский край сегодня»</a>&nbsp;/ todaykhv.ru
Скриншот страницы издания «Хабаровский край сегодня» / todaykhv.ru

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