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22.09.2020 09:09
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Во Всеволожске мужчина, удерживавший женщину в заложниках, убегал под веществами от спецназа с 10 этажа

Бойцы спецназа ночью 22 сентября провели в Ленобласти операцию по освобождению заложницы. Зрителями были местные жители, они первыми сообщили о событиях в соцсетях. 47news рассказали подробности.

По информации издания, около 2 часов ночи во вторник в дежурную часть ГУ МВД позвонил обитатель дома № 2 по улице Доктора Сотникова во Всеволожске. Мужчина назвал квартиру, из которой слышал женские крики о помощи и другие звуки. Полиция, прибывшая на место, удостоверилась в сказанном, но дверь им никто не открыл.

Разбуженные соседи рассказали, что вопли о помощи они слышат уже несколько дней. Было решено вызвать на подмогу спецназ. Пара бойцов спустились на тросе до десятого этажа нужной квартиры, остальные начали ломать дверь.

По данным 47news, в этот момент мужчина выбрался на балкон и стал перелезать через перила. Один из сотрудников, висящий на тросе, схватил его за одежду, но долго удерживать одной рукой беглеца не смог. В итоге он вырвался и спрыгнул, однако инстинкт самосохранения шепнул ему схватиться за трос. Далее он, как в блокбастере, соскользнул по верёвке до пятого этажа, не жалея ладоней. Но трос кончился, и мужчина полетел вниз.

Приземление не привело к летальному исходу, только к госпитализации. Предварительно, беглец находился в сильном наркотическом опьянении. Медикам предстоит это зафиксировать.

В квартире обнаружили 40-летнюю хозяйку Татьяну. У нее зафиксированы небольшие порезы от ножа и следы от побоев. На данный момент установлено, что ее удерживал ее же сожитель, гражданин Узбекистана. Причем издевался над ней около недели.

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Комментарии (4)

yaprotiv
как скучно я живу - ни спецназа, ни недельных воплей о помощи, ни истязающего сожителя из Узбекистана
enigma111
Совсем себя не уважают, что за женщины?!!! Тащат\пускают к себе квартиру кого попало, потом помощи просят. Думают не головой, а другим местом; сейчас синяки замажет, раны залижет и побежит вызволять "любимого". Нисколько не жалко таких.
Обнуление на удаленке
Вот сожительствуешь с гражданином узбекистана, сожительствуешь...
Главное, вроде всё же нормально было, а потом бац!
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