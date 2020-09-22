Во Всеволожске мужчина, удерживавший женщину в заложниках, убегал под веществами от спецназа с 10 этажа

По информации издания, около 2 часов ночи во вторник в дежурную часть ГУ МВД позвонил обитатель дома № 2 по улице Доктора Сотникова во Всеволожске. Мужчина назвал квартиру, из которой слышал женские крики о помощи и другие звуки. Полиция, прибывшая на место, удостоверилась в сказанном, но дверь им никто не открыл.

Бойцы спецназа ночью 22 сентября провели в Ленобласти операцию по освобождению заложницы. Зрителями были местные жители, они первыми сообщили о событиях в соцсетях. 47news рассказали подробности.

Разбуженные соседи рассказали, что вопли о помощи они слышат уже несколько дней. Было решено вызвать на подмогу спецназ. Пара бойцов спустились на тросе до десятого этажа нужной квартиры, остальные начали ломать дверь.



По данным 47news, в этот момент мужчина выбрался на балкон и стал перелезать через перила. Один из сотрудников, висящий на тросе, схватил его за одежду, но долго удерживать одной рукой беглеца не смог. В итоге он вырвался и спрыгнул, однако инстинкт самосохранения шепнул ему схватиться за трос. Далее он, как в блокбастере, соскользнул по верёвке до пятого этажа, не жалея ладоней. Но трос кончился, и мужчина полетел вниз.



Приземление не привело к летальному исходу, только к госпитализации. Предварительно, беглец находился в сильном наркотическом опьянении. Медикам предстоит это зафиксировать.



В квартире обнаружили 40-летнюю хозяйку Татьяну. У нее зафиксированы небольшие порезы от ножа и следы от побоев. На данный момент установлено, что ее удерживал ее же сожитель, гражданин Узбекистана. Причем издевался над ней около недели.

