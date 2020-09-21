Михаил Боярский стал кавалером Ордена Почета
Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил Орден почета — соответствующий указ президента России от 21 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди тех, кто был награжден тем же указом, — артист Александринского театра Петр Семак и солист Михайловского театра Николай Копылов — они стали кавалерами Ордена Дружбы.
Еще один артист Александринского театра — Николай Мартон — был награжден Орденом Александра Невского — «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Напомним, на прошлой неделе Михаил Боярский потерял сознание во время врачебного осмотра перед прививкой.
Боярский — кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Дружбы.