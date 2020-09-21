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21.09.2020 23:44
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Михаил Боярский стал кавалером Ордена Почета

Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил Орден почета — соответствующий указ президента России от 21 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди тех, кто был награжден тем же указом, — артист Александринского театра Петр Семак и солист Михайловского театра Николай Копылов — они стали кавалерами Ордена Дружбы.

Еще один артист Александринского театра — Николай Мартон — был награжден Орденом Александра Невского — «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Напомним, на прошлой неделе Михаил Боярский потерял сознание во время врачебного осмотра перед прививкой.

Боярский — кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Дружбы.

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Комментарии (7)

magellan
Теперь парковаться можно и посреди дороги))
тат2007amg
Почетный обсиральщик..
Юра Алекс
тьфу...
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