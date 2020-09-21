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21.09.2020 23:04
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Стратегические бомбардировщики США устроили "глобальный" массовый вылет - к Ленобласти и Владивостоку

Американские стратегические бомбардировщики, вылетевшие 21 сентября к с авиабаз в Европе и США при поддержке истребителей НАТО совершили массовые полеты в Восточной Европе и в западной части Тихого океана, сообщило Европейское командование ВС США.

"Несколько бомбардировщиков ВВС США с авиабаз в Европе и Соединенных Штатов выполнили сегодня масштабные миссии, которые осуществлялись в ряде географических районов вблизи восточных районов Европы и в западной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

По данным Европейского командования, в глобальной операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, B-2 Spirit and B-52 Stratofortress. В операциях приняли участие ВВС Канады, Норвегии и Великобритании.

"Эта миссия демонстрирует способность Министерства обороны США направлять свои бомбардировочные силы для выполнения любой миссии в любой точке мира в любое время в целях поддержки стратегии национальной обороны США", - говорится в сообщении.

"Сегодняшняя операция группы бомбардировщиков – еще одна демонстрация нашей непоколебимой приверженности союзникам и партнерам и нашей коллективной способности быстро планировать, выполнять и координировать множество сложных задач", - сказал командующий Европейским командованием США генерал Тод Уолтерс.

По данным западных мониторинговых сайтов, в частности, был зафиксирован полет стратегического бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, вблизи Ленинградской области в районе Финского залива и Эстонии. Напомним, сейчас на территории граничащей с ними Белоруссии проходят учения российских и белорусских десантников "Славянское братство".

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Комментарии (6)

vic_5e4cd1938d1a8
Прилетали морально поддержать либералов, которые живут в России
Danik
Как они все любят играть в солдатиков и в войнушку! Почему-то сами в это время стараются сидеть поглубже в бункерах. Сколько денег вылетает впустую. Без этого люди бы уже давно жили в достатке и спокойствии. Еще и мозги парят все эти партнеры.
Kit.
Да нее, это Трампнаш перед выборами демонстрирует своим избирателям своё миролюбие. Короче, Путин опять всех сделал.
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