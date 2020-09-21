Стратегические бомбардировщики США устроили "глобальный" массовый вылет - к Ленобласти и Владивостоку

Американские стратегические бомбардировщики, вылетевшие 21 сентября к с авиабаз в Европе и США при поддержке истребителей НАТО совершили массовые полеты в Восточной Европе и в западной части Тихого океана, сообщило Европейское командование ВС США.

"Несколько бомбардировщиков ВВС США с авиабаз в Европе и Соединенных Штатов выполнили сегодня масштабные миссии, которые осуществлялись в ряде географических районов вблизи восточных районов Европы и в западной части Тихого океана", - говорится в сообщении .

По данным Европейского командования, в глобальной операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, B-2 Spirit and B-52 Stratofortress. В операциях приняли участие ВВС Канады, Норвегии и Великобритании.



"Эта миссия демонстрирует способность Министерства обороны США направлять свои бомбардировочные силы для выполнения любой миссии в любой точке мира в любое время в целях поддержки стратегии национальной обороны США", - говорится в сообщении.



"Сегодняшняя операция группы бомбардировщиков – еще одна демонстрация нашей непоколебимой приверженности союзникам и партнерам и нашей коллективной способности быстро планировать, выполнять и координировать множество сложных задач", - сказал командующий Европейским командованием США генерал Тод Уолтерс.



По данным западных мониторинговых сайтов, в частности, был зафиксирован полет стратегического бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, вблизи Ленинградской области в районе Финского залива и Эстонии. Напомним, сейчас на территории граничащей с ними Белоруссии проходят учения российских и белорусских десантников "Славянское братство".

