США ввели новые санкции против Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео 21 сентября заявил о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках кампании максимального давления Вашингтона на иранский режим, передает CNBC. Также санкции наложены на минобороны Ирана.
Trump administration sanctions Iranian Defense Ministry, Venezuela's Maduro for aiding Iran's weapons programs https://t.co/EaLAp2NVZz— CNBC International (@CNBCi) September 21, 2020
«Кто бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, вы рискуете попасть под санкции…Наши действия сегодня — это предупреждение, которое следует услышать во всем мире», — заявил Помпео.
Министр обороны США Марк Эспер и министр финансов Стивен Мнучин также объявили о введении санкций в отношении представителей Ирана: шести лиц и трех организаций, связанных с министерством атомной энергетики Ирана, и трех лиц и четырех организаций, связанных с иранской программой по созданию баллистических ракет.