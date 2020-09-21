FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 19:39
0
Печать

США ввели новые санкции против Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео 21 сентября заявил о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках кампании максимального давления Вашингтона на иранский режим, передает CNBC. Также санкции наложены на минобороны Ирана.

«Кто бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, вы рискуете попасть под санкции…Наши действия сегодня — это предупреждение, которое следует услышать во всем мире», — заявил Помпео.

Министр обороны США Марк Эспер и министр финансов Стивен Мнучин также объявили о введении санкций в отношении представителей Ирана: шести лиц и трех организаций, связанных с министерством атомной энергетики Ирана, и трех лиц и четырех организаций, связанных с иранской программой по созданию баллистических ракет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний