США ввели новые санкции против Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео 21 сентября заявил о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках кампании максимального давления Вашингтона на иранский режим, передает CNBC. Также санкции наложены на минобороны Ирана.

«Кто бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, вы рискуете попасть под санкции…Наши действия сегодня — это предупреждение, которое следует услышать во всем мире», — заявил Помпео.



Министр обороны США Марк Эспер и министр финансов Стивен Мнучин также объявили о введении санкций в отношении представителей Ирана: шести лиц и трех организаций, связанных с министерством атомной энергетики Ирана, и трех лиц и четырех организаций, связанных с иранской программой по созданию баллистических ракет.

