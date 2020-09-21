В Норильске суд отпустил домой двух фигурантов дела о разливе нефтепродуктов

Директора и главного инженера ТЭЦ-3 отпустили из СИЗО после заседания Норильского городского суда по продлению им меры пресечения. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости.



Агентство со ссылкой на официального представителя Красноярского краевого суда Оксану Веселову уточняет, что суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей директору ТЭЦ Павлу Смирнову, а также главному инженеру Алексею Степанову. Пока под домашним арестом остаются заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

