В Норильске суд отпустил домой двух фигурантов дела о разливе нефтепродуктов
Директора и главного инженера ТЭЦ-3 отпустили из СИЗО после заседания Норильского городского суда по продлению им меры пресечения. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости.
Агентство со ссылкой на официального представителя Красноярского краевого суда Оксану Веселову уточняет, что суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей директору ТЭЦ Павлу Смирнову, а также главному инженеру Алексею Степанову. Пока под домашним арестом остаются заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
Они были задержаны в рамках расследования дела о «нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия» после разлива под Норильском.
29 мая 2020 года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, разрушился резервуар с дизельным топливом, и в природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в Арктике.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. Задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия. В июле Росприроднадзор выписал НТЭК штраф размером 147,7 миллиарда рублей. По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП займёт несколько лет.