Один из главных мемов 2000-х — Длиннокот — умер и породил новую волну мемов
Интернет оплакивает «икону былой эпохи» — Длиннокота, он же Longcat, который стал одним из главных мемов 2000-х годов.
訃報— えあろうっちー (@aerosubaru) September 20, 2020
飼い主のみーこさんより、のび子さんが先ほど虹の橋を渡ったそうです。ご冥福をお祈りします。
2005年頃から猫画像の加工がブームとなるなかで、のびーるたんの愛称で親しまれ圧倒的な存在でした。
地球に生まれて長生きしてくれてありがとう、のびーるたん🌈
※以下拾い物画像より pic.twitter.com/c7aOlgSLyi
На самом деле это кошка по кличке Нобико (или Набико), ей было 18 лет, она жила в Японии. «Медуза» пишет, что причиной кончины стала почечная недостаточность. «Лента.ру» рассказывает, что всё произошло быстро. Утром хозяева заметили, что кошке стало плохо, и сразу отвезли её в ветеринарную клинику. Спасти её врачи не смогли: через несколько часов Нобико умерла.
Кошка прославилась в 2006 году благодаря фотографии, на которой её держат на руках. По словам хозяев, длина кошки от головы до пят составляла 65 сантиметров.
今日この画像見たばっかりだったのに…— 瑛（あきら） (@ray_t2) September 20, 2020
ご冥福をお祈りします🙏😌 pic.twitter.com/kFigNxDKAv
今日この画像見たばっかりだったのに…— 瑛（あきら） (@ray_t2) September 20, 2020
ご冥福をお祈りします🙏😌 pic.twitter.com/kFigNxDKAv
В фотожабах её сравнивали с небоскрёбами и супергероями, а потом растянули картинку с помощью фотошопа так, чтобы в комментариях к постам пользователям приходилось дольше обычного прокручивать веб-страницу. Это укороченный вариант картинки — всего 150 на 4000 пикселей.
Длиннокот стал важным этапом популяризации мемов как культурного явления. Поэтому с Нобико прощаются так же — мемами и рисунками.
I’m sorry for your loss. I will always love longcat.— Kecchi 🤪🌱 (@Kecchi0) September 21, 2020
悲しいの日、いつまでものび子さんは愛されます。
のび子さんはとても綺麗な猫と思ういました。全て本当にありがとうございます。しっかりして、頑張れ
この可愛いな写真をありがとう@miyabi_2222 #のび子さん pic.twitter.com/a80qUuccJi
Rest In Peace Nobiko AKA Longcat ;_; pic.twitter.com/dZzPZRCUM3— Fivel🍒 (@merzb0w) September 20, 2020
rip longcat pic.twitter.com/z7CGX2eLWH— rushork (@RushorkLive) September 20, 2020
В 2018 году в Перми умер другой легендарный кот-мем, прославившийся в интернете в 2004 году как NONONONO Cat.