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21.09.2020 16:56
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Один из главных мемов 2000-х — Длиннокот — умер и породил новую волну мемов

Интернет оплакивает «икону былой эпохи» — Длиннокота, он же Longcat, который стал одним из главных мемов 2000-х годов.

На самом деле это кошка по кличке Нобико (или Набико), ей было 18 лет, она жила в Японии. «Медуза» пишет, что причиной кончины стала почечная недостаточность. «Лента.ру» рассказывает, что всё произошло быстро. Утром хозяева заметили, что кошке стало плохо, и сразу отвезли её в ветеринарную клинику. Спасти её врачи не смогли: через несколько часов Нобико умерла.

Кошка прославилась в 2006 году благодаря фотографии, на которой её держат на руках. По словам хозяев, длина кошки от головы до пят составляла 65 сантиметров.

В фотожабах её сравнивали с небоскрёбами и супергероями, а потом растянули картинку с помощью фотошопа так, чтобы в комментариях к постам пользователям приходилось дольше обычного прокручивать веб-страницу. Это укороченный вариант картинки — всего 150 на 4000 пикселей.

Длиннокот стал важным этапом популяризации мемов как культурного явления. Поэтому с Нобико прощаются так же — мемами и рисунками.

В 2018 году в Перми умер другой легендарный кот-мем, прославившийся в интернете в 2004 году как NONONONO Cat.

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Комментарии (3)

Капитан Очевидность2
Тут хоть, надеюсь, Россию с новичком не притянут? В вискас подсыпали.
Verun
я хоть и не в первый раз вижу, но не знала, что он был мемом. чой-та не припомню, в каких случаях его использовали...

котейка, rip
Cashmare
хм... вообще впервые вижу
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