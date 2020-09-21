Интернет оплакивает «икону былой эпохи» — Длиннокота, он же Longcat, который стал одним из главных мемов 2000-х годов.

На самом деле это кошка по кличке Нобико (или Набико), ей было 18 лет, она жила в Японии. «Медуза» пишет, что причиной кончины стала почечная недостаточность. «Лента.ру» рассказывает, что всё произошло быстро. Утром хозяева заметили, что кошке стало плохо, и сразу отвезли её в ветеринарную клинику. Спасти её врачи не смогли: через несколько часов Нобико умерла.

Кошка прославилась в 2006 году благодаря фотографии, на которой её держат на руках. По словам хозяев, длина кошки от головы до пят составляла 65 сантиметров.