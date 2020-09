I’m sorry for your loss. I will always love longcat.

悲しいの日、いつまでものび子さんは愛されます。

のび子さんはとても綺麗な猫と思ういました。全て本当にありがとうございます。しっかりして、頑張れ

この可愛いな写真をありがとう@miyabi_2222 #のび子さん pic.twitter.com/a80qUuccJi