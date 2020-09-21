Дорожный ремонт ограничит проезд по Репищевой улице и Волго-Донскому проспекту
Со вторника, 22 сентября, в Приморском и Красногвардейском районах Петербурга начнут действовать новые ограничения движения, которые продлятся до середины октября и середины ноября соответственно. ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует там дороги.
Как сообщает 21 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 11 октября из-за ремонта дорожного покрытия будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по Репищевой улице на участке от Новосельковской улицы до Вербной улицы.
Перекрытия:
- 30 сентября с 00:00 до 12:00 и в течение 2 октября — по Эстонской улице у Репищевой улицы;
- 30 сентября с 12:00 до 24:00 и в течение 3 октября — по Васильковской улице у Репищевой улицы;
- 5 октября с 12:00 до 24:00 и 8 октября — по улице Щербакова у Репищевой улицы.
Ограничения:
- с 22 по 25 сентября — по четной стороне Репищевой улицы от Новосельковской улицы до Вербной улицы;
- с 29 по 29 сентября, 5 октября с 00:00 до 12:00, 7 октября — на перекрестке Репищевой улицы с улицей Щербакова;
- 30 сентября, а также 1 и 4 октября с 12:00 до 24:00 и в течение 2 октября — на участке Репищевой улицы от улицы Щербакова до Васильковой улицы;
- 30 сентября, а также 1 и 4 октября с 00:00 до 12:00 и в течение 3 октября — на участке Репищевой улицы от Эстонской улицы до Новосельковской улицы;
- 5 октября с 00:00 до 12:00, а также 6, 7 и 11 октября — по четной стороне Репищевой улицы от улицы Щербакова до Вербной улицы.
Кроме того, до 19 ноября дорожный ремонт ограничит движение транспорта по Волго-Донскому проспекту от съезда на Шафировский проспект до дороги в Рыбацкое.