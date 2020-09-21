FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 15:07
0
Печать

Дорожный ремонт ограничит проезд по Репищевой улице и Волго-Донскому проспекту

Со вторника, 22 сентября, в Приморском и Красногвардейском районах Петербурга начнут действовать новые ограничения движения, которые продлятся до середины октября и середины ноября соответственно. ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует там дороги.

Как сообщает 21 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 11 октября из-за ремонта дорожного покрытия будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по Репищевой улице на участке от Новосельковской улицы до Вербной улицы.

Перекрытия:

  • 30 сентября с 00:00 до 12:00 и в течение 2 октября — по Эстонской улице у Репищевой улицы;
  • 30 сентября с 12:00 до 24:00 и в течение 3 октября — по Васильковской улице у Репищевой улицы;
  • 5 октября с 12:00 до 24:00 и 8 октября — по улице Щербакова у Репищевой улицы.

Ограничения:

  • с 22 по 25 сентября — по четной стороне Репищевой улицы от Новосельковской улицы до Вербной улицы;
  • с 29 по 29 сентября, 5 октября с 00:00 до 12:00, 7 октября — на перекрестке Репищевой улицы с улицей Щербакова;
  • 30 сентября, а также 1 и 4 октября с 12:00 до 24:00 и в течение 2 октября — на участке Репищевой улицы от улицы Щербакова до Васильковой улицы;
  • 30 сентября, а также 1 и 4 октября с 00:00 до 12:00 и в течение 3 октября — на участке Репищевой улицы от Эстонской улицы до Новосельковской улицы;
  • 5 октября с 00:00 до 12:00, а также 6, 7 и 11 октября — по четной стороне Репищевой улицы от улицы Щербакова до Вербной улицы.
Фото: ГАТИ Петербурга

Кроме того, до 19 ноября дорожный ремонт ограничит движение транспорта по Волго-Донскому проспекту от съезда на Шафировский проспект до дороги в Рыбацкое.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний