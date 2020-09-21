Со вторника, 22 сентября, в Приморском и Красногвардейском районах Петербурга начнут действовать новые ограничения движения, которые продлятся до середины октября и середины ноября соответственно. ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует там дороги.



Как сообщает 21 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 11 октября из-за ремонта дорожного покрытия будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по Репищевой улице на участке от Новосельковской улицы до Вербной улицы.