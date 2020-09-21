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21.09.2020 12:09
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«Стыдно смотреть на девушек, которые оголтело и с упоением визжат». МВД Белоруссии призвало активисток поберечь силы для семьи и не брать детей на митинги

Белорусское Министерство внутренних дел подвело итоги протестных акций, которые прошли в республике в минувшие выходные.

«Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет — то для их создания», — написала 21 сентября в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, в воскресенье, 20 сентября, в стране прошли 24 акции протеста, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. Самый большой митинг состоялся в Минске, где в пиковый момент на улицы вышли 18 тысяч человек.

Силовики задержали 442 митингующих, из которых 266 — в столице республики.

В МВД особо предупредили об опасности участия детей в акциях протеста.

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Комментарии (21)

Алекс99
Не хочу комментировать ситуацию в иностранном (для меня) государстве, но в одном согласен: брать детей на любые массовые сборища — это рисковать их жизнью и здоровьем. До сих пор с содроганием вспоминаю, как в Севилье на Празднике Трех Королей мирная и дружелюбная толпа испанцев, которые вообще-то обожают детей, чуть не затоптала ребенка.
drBuben
Пора за шаблонные совдеповские речевки, которыми так знамениты что российские, что белоруские деятели и вызывающие только омерзение и тошноты просто гнать ссаными тряпками из профессии.
260642921
Это, конечно, случайность, но лицо Ольги Чемодановой удивительно похоже на лицо д-ра Геббельса. Тоже был примерным семьянином.
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