«Стыдно смотреть на девушек, которые оголтело и с упоением визжат». МВД Белоруссии призвало активисток поберечь силы для семьи и не брать детей на митинги
Белорусское Министерство внутренних дел подвело итоги протестных акций, которые прошли в республике в минувшие выходные.
«Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет — то для их создания», — написала 21 сентября в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
По ее словам, в воскресенье, 20 сентября, в стране прошли 24 акции протеста, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. Самый большой митинг состоялся в Минске, где в пиковый момент на улицы вышли 18 тысяч человек.
Силовики задержали 442 митингующих, из которых 266 — в столице республики.
В МВД особо предупредили об опасности участия детей в акциях протеста.