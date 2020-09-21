Белорусское Министерство внутренних дел подвело итоги протестных акций, которые прошли в республике в минувшие выходные.



«Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет — то для их создания», — написала 21 сентября в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.



По ее словам, в воскресенье, 20 сентября, в стране прошли 24 акции протеста, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. Самый большой митинг состоялся в Минске, где в пиковый момент на улицы вышли 18 тысяч человек.

