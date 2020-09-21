Адвокат Марцинкевича: Эксперт по фотографиям сделал вывод о том, что Тесак не сам нанес себе смертельные раны
Причина смерти националиста Максима Марцинкевича может быть насильственной. В этом уверен адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, сообщает ТАСС 21 сентября.
По словам Алексея Михальчика, тело погибшего осужденного до сих пор не предъявили для опознания отцу. Семью также пока не ознакомили с результатами экспертизы, проведенной следствием по установлению точной причины его гибели.
«Мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», — сказал ТАСС Михальчик.
Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере СИЗО Челябинска в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в сети появился написанный Тесаком текст, в котором он говорит что если с ним что-то случится, то значит ему в этом кто-то помог. По данным СК, эта записка была написана в 2014 году. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.