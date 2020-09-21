Адвокат Марцинкевича: Эксперт по фотографиям сделал вывод о том, что Тесак не сам нанес себе смертельные раны

Причина смерти националиста Максима Марцинкевича может быть насильственной. В этом уверен адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, сообщает ТАСС 21 сентября.



По словам Алексея Михальчика, тело погибшего осужденного до сих пор не предъявили для опознания отцу. Семью также пока не ознакомили с результатами экспертизы, проведенной следствием по установлению точной причины его гибели.



«Мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», — сказал ТАСС Михальчик.

