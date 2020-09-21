Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Если инициатива по найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов будет принята, это может привести к росту цен на поездки на 22–23%.

Как пишет 21 сентября «Коммерсантъ», по оценке Института экономической политики имени Гайдара, повсеместное устройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов повысит издержки работодателей примерно на 30%. Поездки для клиентов в итоге подорожают на 22–23%, и спрос может снизиться на 25%.

С предложением дать водителям право требовать заключения трудовых договоров с агрегаторами недавно выступили представители общественных движений. По данным «Коммерсанта», идею поддерживает глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.