Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат
Если инициатива по найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов будет принята, это может привести к росту цен на поездки на 22–23%.
Как пишет 21 сентября «Коммерсантъ», по оценке Института экономической политики имени Гайдара, повсеместное устройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов повысит издержки работодателей примерно на 30%. Поездки для клиентов в итоге подорожают на 22–23%, и спрос может снизиться на 25%.
С предложением дать водителям право требовать заключения трудовых договоров с агрегаторами недавно выступили представители общественных движений. По данным «Коммерсанта», идею поддерживает глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Сейчас в России агрегаторы такси не устраивают водителей в штат, крайне редко встречается работа по трудовому договору. Чаще водитель становится индивидуальным предпринимателем (ИП) и заключает с таксопарком агентский договор, либо самозанятые водители арендуют автомобили у таксопарков. По данным ФНС на конец августа, в стране зарегистрировано около 1 миллиона самозанятых, и из них около 165 тысяч — таксисты.
Сами агрегаторы в России и за рубежом выступают против найма: им это невыгодно. Режим самозанятости пока юридически находится в серой зоне, но таксистов в полной мере не защищает, отмечает издание.