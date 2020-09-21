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21.09.2020 11:04
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Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Если инициатива по найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов будет принята, это может привести к росту цен на поездки на 22–23%.

Как пишет 21 сентября «Коммерсантъ», по оценке Института экономической политики имени Гайдара, повсеместное устройство водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов повысит издержки работодателей примерно на 30%. Поездки для клиентов в итоге подорожают на 22–23%, и спрос может снизиться на 25%.

С предложением дать водителям право требовать заключения трудовых договоров с агрегаторами недавно выступили представители общественных движений. По данным «Коммерсанта», идею поддерживает глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Сейчас в России агрегаторы такси не устраивают водителей в штат, крайне редко встречается работа по трудовому договору. Чаще водитель становится индивидуальным предпринимателем (ИП) и заключает с таксопарком агентский договор, либо самозанятые водители арендуют автомобили у таксопарков. По данным ФНС на конец августа, в стране зарегистрировано около 1 миллиона самозанятых, и из них около 165 тысяч — таксисты.

Сами агрегаторы в России и за рубежом выступают против найма: им это невыгодно. Режим самозанятости пока юридически находится в серой зоне, но таксистов в полной мере не защищает, отмечает издание.

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Комментарии (8)

alexadmin
Вообще с приходом глобализации и всех этих гетто-убер-яндексов, в такси опять настал полный бардак. Лет 10 назад цены были уже приемлемые, но были независимые таксопарки со своим имиджем и уверенностью в том, что тебя довезут. А сейчас лотерея - приедет или не приедет, идиот или просто полудурок. Не угадаешь.
tai
Агрегаторам не выгодно, это понятно: их лишь деньги интересуют. Пусть о людях думать начнут. Водители бесправные полностью: ни больничных, ни отпусков, ни выходных. А пассажиры, садясь в такси каждый раз и думают: доедем ли безопасно. И кому от этого хорошо?
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