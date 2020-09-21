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21.09.2020 10:57
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Евро на бирже подскочил выше 90 рублей

Биржевой курс европейской валюты преодолел психологически важную отметку.

Евро на торгах 21 сентября прибавил 37 копеек. В 10:52 биржевой курс составил 90,05 рубля.

Доллар, в свою очередь, вырос на 36 копеек, до 76,10 рубля.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 42,48 доллара за баррель.

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Комментарии (11)

sektor7
Крымнаш
Там евро не нужно
260551481
Занятно, интересно это рывок или прорыв? Времени на раскачку у нас нет...
ptkanalyt
Конечно,фантик! Не то что наш полновесный золотой бублик!
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