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20.09.2020 23:14
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Руферы устроили файер-шоу на Невском. Просто так

Несколько руферов забрались на крышу дома напротив башни Зингера в центре Петербурга и устроили небольшое файер-шоу. Молодые люди ушли, не дожидаясь, пока кто-нибудь вызовет полицию.

Видео с крыши дома 30 по Невскому проспекту опубликовали в соцсети сами руферы. На кадрах видно, что молодые люди выстроились у края по Невскому и набережной канала Грибоедова и зажгли файеры. Как рассказал «Фонтанке» пользователь, от имени которого размещен ролик, это не было акцией, руферы забрались на крышу просто так. После того, как файеры догорели, они спокойно спустились и разошлись, в течение 10 минут шоу сотрудников правоохранительных органов поблизости не было. Молодой человек в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что все участники — опытные руферы, подготовлены к подобным мероприятиям и делают это не ради коммерческой выгоды.

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