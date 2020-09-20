Судно Amorella село на мель между Турку и Стокгольмом. Пассажиров эвакуируют
Пассажирское судно под финским флагом подало сигнал бедствия, пройдя полпути из Турку в Стокгольм. Оно село на мель.
Как следует из данных сервиса Marinetraffic, судно стоит у Аландских островов. Оно село на мель около часа дня 20 сентября. Пассажирский лайнер шел из Финляндии в Швецию, он принадлежит компании Viking Line. По данным финских СМИ, пассажиры готовы к эвакуации и ждут в спасательных жилетах на палубе. Их жизням ничего не угрожает. На судне 200 человек пассажиров и 80 членов экипажа.
По некоторой информации, на мель судно село специально, так как из-за технической неисправности в нижнюю часть лайнера затекла вода. Пассажиры, с которыми связались журналисты издания Yle, рассказывают про проплывающих мимо лебедей и хорошую погоду.