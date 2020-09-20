FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
20.09.2020 18:38
0
Печать

Судно Amorella село на мель между Турку и Стокгольмом. Пассажиров эвакуируют

Пассажирское судно под финским флагом подало сигнал бедствия, пройдя полпути из Турку в Стокгольм. Оно село на мель.

Как следует из данных сервиса Marinetraffic, судно стоит у Аландских островов. Оно село на мель около часа дня 20 сентября. Пассажирский лайнер шел из Финляндии в Швецию, он принадлежит компании Viking Line. По данным финских СМИ, пассажиры готовы к эвакуации и ждут в спасательных жилетах на палубе. Их жизням ничего не угрожает. На судне 200 человек пассажиров и 80 членов экипажа.

По некоторой информации, на мель судно село специально, так как из-за технической неисправности в нижнюю часть лайнера затекла вода. Пассажиры, с которыми связались журналисты издания Yle, рассказывают про проплывающих мимо лебедей и хорошую погоду.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний