В шахте лифта на Полевой нашли тело ремонтника. У него оказался смят череп
Полиция и Следственный комитет разбираются в обстоятельствах смерти рабочего, тело которого нашли в шахте лифта. Ему могло стать плохо.
Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, мужчину достали из шахты накануне вечером, предварительно было установлено, что на теле нет признаков насильственной смерти. 36-летний уроженец Воронежской области в доме 14 по Полевой улице в Металлострое ремонтировал лифтовое оборудование. Его потерял коллега, после чего тело нашли в техническом помещении шахты на 9-м этаже. У него оказался деформирован череп, на лице была гематома. Причины смерти установит экспертиза.