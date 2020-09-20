Стала известна причина появления самолета воздушной разведки ВВС Британии над Крымом и Сочи
Самолеты Королевских ВВС и корабли военно-морского флота Британии резко активизировались у российских границ в связи с поиском оборонных уязвимостей. Десятки истребителей нацелились на побережье Черного моря и Кольский полуостров. О масштабной операции Великобритании сообщает 20 сентября The Sunday Times.
«С последней недели августа к границам России на Черном море и у берегов Кольского полуострова были направлены 28 самолетов Королевских ВВС, при этом в одном вылете участвовали до пяти самолетов одновременно», - уточняет издание.
Активность британских военных связывают с поиском слабостей в обороне российских границ.
О повышенном интересе Королевских ВВС к России «Фонтанка» сообщала 8 сентября. В течение всего дня небо между Крымом и Сочи патрулировал самолет-шпион Sentinel R1, построенный на базе транспортного самолета Global Express (GlEx). На нем установлена система воздушной разведки и управления нанесением ударов ASTOR.