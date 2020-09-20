Стала известна причина появления самолета воздушной разведки ВВС Британии над Крымом и Сочи

Самолеты Королевских ВВС и корабли военно-морского флота Британии резко активизировались у российских границ в связи с поиском оборонных уязвимостей. Десятки истребителей нацелились на побережье Черного моря и Кольский полуостров. О масштабной операции Великобритании сообщает 20 сентября The Sunday Times.



«С последней недели августа к границам России на Черном море и у берегов Кольского полуострова были направлены 28 самолетов Королевских ВВС, при этом в одном вылете участвовали до пяти самолетов одновременно», - уточняет издание.

