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20.09.2020 14:06
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Стала известна причина появления самолета воздушной разведки ВВС Британии над Крымом и Сочи

Самолеты Королевских ВВС и корабли военно-морского флота Британии резко активизировались у российских границ в связи с поиском оборонных уязвимостей. Десятки истребителей нацелились на побережье Черного моря и Кольский полуостров. О масштабной операции Великобритании сообщает 20 сентября The Sunday Times.

«С последней недели августа к границам России на Черном море и у берегов Кольского полуострова были направлены 28 самолетов Королевских ВВС, при этом в одном вылете участвовали до пяти самолетов одновременно», - уточняет издание.

Активность британских военных связывают с поиском слабостей в обороне российских границ.

О повышенном интересе Королевских ВВС к России «Фонтанка» сообщала 8 сентября. В течение всего дня небо между Крымом и Сочи патрулировал самолет-шпион Sentinel R1, построенный на базе транспортного самолета Global Express (GlEx). На нем установлена система воздушной разведки и управления нанесением ударов ASTOR.

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