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20.09.2020 11:54
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Инвестиционные надежды пенсионерки изменили воры. Из квартиры на набережной Фонтанки унесли денег и золота на 2,5 млн

Полиция ищет квартирного вора, который пролез домой к пенсионерке с помощью своего ключа. Деньги, золото и инвестиционные монеты лежали в свободном доступе.

О краже 20 сентября сообщает региональное управление МВД. Известно, что 70-летняя женщина уехала из дома около трех часов дня 15 сентября, вернулась примерно в то же время через четыре дня. Она живет в доме 52 по набережной Фонтанки, судя по всему, вор пришел со своим ключом, дверь осталась цела. В заявлении женщина указала, что украдены 15 тысяч евро, около 9 тысяч долларов, 30 золотых инвестиционных монет на общую сумму 1,3 млн руб. и драгоценности еще почти на полмиллиона. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн. Возбуждено уголовное дело. Известно, что женщина родилась в Хабаровском крае.

Видеонаблюдения или сигнализации в квартире нет. Вор оставил отпечатки пальцев и следы от обуви.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

magellan
Удивляют те люди, которые держат " злато" дома, и не поэрячут его, то бишь в" свободном доступе"
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