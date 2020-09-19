Объем кредитов, выданных по льготной программе ипотеки под 6,5%, превысил в России 500 млрд рублей. Об этом в своем Instagram 19 сентября сообщил генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.



«Вы знаете, что ДОМ.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%. Еженедельно банки предоставляют нам информацию, как у них идёт программа. По нашим подсчетам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей. Россияне взяли уже 180,7 тысячи кредитов», - написал Мутко.

