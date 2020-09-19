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19.09.2020 17:24
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Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

Объем кредитов, выданных по льготной программе ипотеки под 6,5%, превысил в России 500 млрд рублей. Об этом в своем Instagram 19 сентября сообщил генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Вы знаете, что ДОМ.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%. Еженедельно банки предоставляют нам информацию, как у них идёт программа. По нашим подсчетам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей. Россияне взяли уже 180,7 тысячи кредитов», - написал Мутко.

Он добавил, что программа должна позволить улучшить жилищные условия 310 тысячам семей.

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Сегодня хочу поделиться новостью. Вы знаете, что ДОМ.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%. Еженедельно банки предоставляют нам информацию, как у них идёт программа. ⠀ По нашим подсчетам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей. Россияне взяли уже 180,7 тысячи кредитов. ⠀ Напомню, что лимиты в рамках финансирования, которые сейчас распределены между кредитными организациями, по оценкам, помогут улучшить жилищные условия более 310 тысячам семей.

Публикация от Виталий Леонтьевич Мутко (@mutko_official)

Государственная льготная программа ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле 2020 года. Она будет действовать до 1 ноября 2020-го. Первоначальный взнос при этом должен составлять не менее 15%, ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых на весь срок кредитования.

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