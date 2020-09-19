В РПЦ порекомендовали Депардье не пробовать иудаизм, а остановиться на православии

Московский патриархат поприветствовал выбор французского актёра Жерара Депардье, который в начале осени принял православную веру в русском храме Парижа. До этого он уже был мусульманином, буддистом, а, надев крест, заявил, что для полноты ему теперь остаётся принять иудаизм.



Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион 19 сентября отреагировал на заявление актёра и пожелал ему остановиться.



«Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что этот путь завершается именно в православной церкви», - сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

