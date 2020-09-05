Жерар Депардье принял православие. До этого он был мусульманином, интересовался буддизмом и иудаизмом

Французский актёр и гражданин России Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа.

«В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье», — сообщили ТАСС 5 сентября в храме. На церемонии присутствовали близкие друзья артиста. «Это было неожиданным событием, но очень приятным», — отметил священнослужитель.

В первой части церемонии, после молитвы изгнания нечистой силы, Депардье отрекся от сатаны. Затем трижды подтвердил своё единение со Христом. Наконец, под «торжественные песнопения хора и молитвы собравшихся» его «обильно окропили водой», пишет Sputnik France.