Жерар Депардье принял православие. До этого он был мусульманином, интересовался буддизмом и иудаизмом
Французский актёр и гражданин России Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа.
«В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье», — сообщили ТАСС 5 сентября в храме. На церемонии присутствовали близкие друзья артиста. «Это было неожиданным событием, но очень приятным», — отметил священнослужитель.
В первой части церемонии, после молитвы изгнания нечистой силы, Депардье отрекся от сатаны. Затем трижды подтвердил своё единение со Христом. Наконец, под «торжественные песнопения хора и молитвы собравшихся» его «обильно окропили водой», пишет Sputnik France.
Своим духовым наставником актёр считает митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ его заслугами перед российской культурой. В конце августа, когда полицейские задержали актёра за езду в нетрезвом виде, он признался, что хочет в Россию.
Для 71-летнего Депардье не в новинку менять вероисповедание. В конце 1960-х годов он принимал ислам, затем интересовался буддизмом и иудаизмом.