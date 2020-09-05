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05.09.2020 18:41
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Жерар Депардье принял православие. До этого он был мусульманином, интересовался буддизмом и иудаизмом

Французский актёр и гражданин России Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа.

«В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье», — сообщили ТАСС 5 сентября в храме. На церемонии присутствовали близкие друзья артиста. «Это было неожиданным событием, но очень приятным», — отметил священнослужитель.

В первой части церемонии, после молитвы изгнания нечистой силы, Депардье отрекся от сатаны. Затем трижды подтвердил своё единение со Христом. Наконец, под «торжественные песнопения хора и молитвы собравшихся» его «обильно окропили водой», пишет Sputnik France.

Своим духовым наставником актёр считает митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ его заслугами перед российской культурой. В конце августа, когда полицейские задержали актёра за езду в нетрезвом виде, он признался, что хочет в Россию.

Для 71-летнего Депардье не в новинку менять вероисповедание. В конце 1960-х годов он принимал ислам, затем интересовался буддизмом и иудаизмом.

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Комментарии (2)

Brit
После семидесяти лет каждый четвёртый в мире страдает неизлечимым старческим маразмом.
Вся надежда на Илона Маска и его разработку чипов, заменяющих отмирающие отделы мозга.
Brevnault
Значит, обратно пришили?
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