В Петербург привезли кошку редкой породы каракет. Рысеподобная Бэлла оглядела инспекторов в Пулково
Редкий зверь попался в переноске из грузового отделения самолёта Челябинск — Пулково сотрудникам Россельхознадзора.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 18 сентября, годовалую кошку породы каракет отправил в Петербург житель Челябинска. Как водится, питомца в аэропорту ждал ветеринарный контроль. Судя по видео, кошка Бэлла после полёта была более чем спокойна. Нарушений инспекторы не выявили, и животное отправилось дальше по адресу получателя.
Каракет — экспериментальная порода кошек, представляющая собой гибрид домашней кошки и каракала. Первый известный случай появления гибрида зафиксирован в Москве в 1998 г., в настоящее время разводится в питомниках в нескольких странах.