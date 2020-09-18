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18.09.2020 20:39
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В Петербург привезли кошку редкой породы каракет. Рысеподобная Бэлла оглядела инспекторов в Пулково

Редкий зверь попался в переноске из грузового отделения самолёта Челябинск — Пулково сотрудникам Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Как сообщили в пресс-службе ведомства 18 сентября, годовалую кошку породы каракет отправил в Петербург житель Челябинска. Как водится, питомца в аэропорту ждал ветеринарный контроль. Судя по видео, кошка Бэлла после полёта была более чем спокойна. Нарушений инспекторы не выявили, и животное отправилось дальше по адресу получателя.

Каракет — экспериментальная порода кошек, представляющая собой гибрид домашней кошки и каракала. Первый известный случай появления гибрида зафиксирован в Москве в 1998 г., в настоящее время разводится в питомниках в нескольких странах.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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