Центробанк: К концу года падение ВВП России составит около 4,5 %

Валовой внутренний продукт РФ к концу 2020 года может упасть на 4,5 %. Таковы ожидания Банка России, которые на пресс-конференции 18 сентября озвучила его председатель Эльвира Набиуллина.



Согласно июльскому прогнозу ЦБ, падение ВВП в 2020 году может составить 4,5–5,5 % . По словам Набиуллиной, в октябре банк пересмотрит эти данные, но предварительную оценку можно сделать сейчас.