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18.09.2020 17:14
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Центробанк: К концу года падение ВВП России составит около 4,5 %

Валовой внутренний продукт РФ к концу 2020 года может упасть на 4,5 %. Таковы ожидания Банка России, которые на пресс-конференции 18 сентября озвучила его председатель Эльвира Набиуллина.

Согласно июльскому прогнозу ЦБ, падение ВВП в 2020 году может составить 4,5–5,5 %. По словам Набиуллиной, в октябре банк пересмотрит эти данные, но предварительную оценку можно сделать сейчас.

«Исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика, мы, скорее, видим, что ситуация будет развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе, к 4,5 %», — сказала глава Центробанка.

Совет директоров Банка России 18 сентября решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 % годовых, хотя ЦБ все еще видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, на решении отразилась динамика инфляции, которая сложилась несколько выше, чем ожидал регулятор, и рост «волатильности внешних условий».

«Растут опасения насчет скорости и устойчивости скорости восстановления мировой экономики, особенно с учетом того, что в последние недели ситуация с эпидемией в ряде стран несколько ухудшилась», — объяснила председатель ЦБ.

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Комментарии (1)

dragvs
Катастрофическое падение с учётом того что экономика и так была в нокауте. Потерянное путинское десятилетие. Правильно говорили что два срока это максимум, должен уходить.
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