Центробанк: К концу года падение ВВП России составит около 4,5 %

Валовой внутренний продукт РФ к концу 2020 года может упасть на
Согласно июльскому прогнозу ЦБ, падение ВВП в 2020 году может составить
«Исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика, мы, скорее, видим, что ситуация будет развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе, к
Совет директоров Банка России 18 сентября решил сохранить ключевую ставку на уровне
«Растут опасения насчет скорости и устойчивости скорости восстановления мировой экономики, особенно с учетом того, что в последние недели ситуация с эпидемией в ряде стран несколько ухудшилась», — объяснила председатель ЦБ.