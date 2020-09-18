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18.09.2020 17:10
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Будущее Лукашенко, отравление Навального, смерть Тесака и новым директор «Ленфильма»

Итоги Недели

fontanka.ru

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Уходящую информационную неделю в прямом эфире обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.

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