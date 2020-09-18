В Большом театре кукол впервые покажут спектакль о приёмном родительстве

«Наш фонд уже 30 лет помогает приемным родителям и кризисным семьям, чтобы у каждого ребёнка был близкий взрослый, для нас возможность рассказать об этом через искусство, театр — это уникальный шанс поговорить о приемном родительстве с широкой аудиторией», — говорит Марина Левина, президент фонда «Родительский мост».

Большой театр кукол и Благотворительный фонд «Родительский мост» представляют совместный проект, направленный на распространение идеи усыновления детей-сирот — 19 сентября на сцене БТК состоится премьера спектакля «Меня удочерила Горилла» по одноименной книге Фриды Нильсон. Это постановка о непростой встрече взрослого и ребёнка, способности принять другого таким, какой он есть.

Проект объединяет театр, молодых художников и специалистов фонда для того, чтобы показать мир детей-сирот и тем самым привлечь внимание к проблеме усыновления. В рамках партнёрства создаются интерактивные книги, каждая из которых отражает чувства и характер конкретного ребёнка, пережившего утрату семьи. Позже они будут выставляться в фойе театра перед каждым показом спектакля «Меня удочерила Горилла».



«Этот проект может помочь потенциальным приёмным родителям задуматься о приёмном родительстве, — говорит режиссер спектакля Роман Бокланов. — Второй момент — это личность ребёнка. Книга выступает как метафора — она не так просто открывается, но внутри у неё очень интересный мир, свой опыт и багаж, и этот опыт достаточно интересен».



И в фонде, и в театре надеются, что смогут вдохновить многих потенциальных приёмных родителей на то, чтобы принять ребёнка в семью, а маленьких зрителей научит принимать друг друга такими, какие они есть.



Отметим, что Большой театр кукол с 12 сентября возобновил работу в обычном режиме. Зрителей ждут шесть премьер. «Меня удочерила Горилла» — одна из них. В день премьеры — 19 сентября — спектакль будет показан в 15:00 и 18:00.

