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18.09.2020 08:39
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Фургон завалился на тротуаре Краснопутиловской, тягач перекрыл полдороги

На Краснопутиловской улице, где постоянно образуются пробки из-за закрытия железнодорожного переезда, минувшим вечером затор спровоцировало ДТП. Очевидцы сообщают о пострадавшем.

На перекрёстке Краснопутиловской и Автовской улиц вечером 17 сентября микроавтобус «Форд Транзит», видимо, не сумев разойтись с тягачом, опрокинулся на бок и снёс ограждение и опору дорожного знака. Для движения в сторону переезда осталась одна полоса, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, задело человека на тротуаре. «Пострадавший есть — пешеход, стоявший на светофоре, скорая его увезла», — пишет Илья. «Досталось велосипедисту на тротуаре, что-то с ногой», — отмечает Андрей и добавляет, что микроавтобус ехал на зелёный сигнал светофора.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (2)

Наталия П
Даааа... Страшно...
irinamaslova
Вечером не сильно позднее аварии как раз пришлось там проезжать. Ещё скорая стояла. Так у грузовика был побитый левый передний бампер.
Отсюда вывод, что либо грузовик решил уже поехать и зацепил фургон, либо водила случайно тормоз отпустил и грузовик самопроизвольно поехал с выкрученными налево колёсами.
Помню так знакомому в зад на светофоре из положения стоя у обоих приехал грузовик, т.к. водила грузовика зазевался и отпустил тормоз.
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