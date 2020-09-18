Фургон завалился на тротуаре Краснопутиловской, тягач перекрыл полдороги
На Краснопутиловской улице, где постоянно образуются пробки из-за закрытия железнодорожного переезда, минувшим вечером затор спровоцировало ДТП. Очевидцы сообщают о пострадавшем.
На перекрёстке Краснопутиловской и Автовской улиц вечером 17 сентября микроавтобус «Форд Транзит», видимо, не сумев разойтись с тягачом, опрокинулся на бок и снёс ограждение и опору дорожного знака. Для движения в сторону переезда осталась одна полоса, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По словам очевидцев, задело человека на тротуаре. «Пострадавший есть — пешеход, стоявший на светофоре, скорая его увезла», — пишет Илья. «Досталось велосипедисту на тротуаре, что-то с ногой», — отмечает Андрей и добавляет, что микроавтобус ехал на зелёный сигнал светофора.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.