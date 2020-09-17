На Благодатной «Лада» увернулась от «Тойоты» и вылетела на тротуар. Пострадали пешеходы

Автомобильный манёвр на перекрёстке в Московском районе Петербурга закончился госпитализацией пешеходов 17 сентября. «Лада» избежала одной аварии и угодила в другую уже на тротуаре.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла около половины шестого вечера на пересечении Благодатной улицы и Московского проспекта. По предварительной информации, водитель «Лада Ларгус», уклоняясь от столкновения с «Тойотой», выскочил на тротуар и наехал на пешеходов.

Пострадали мужчина 42 лет и женщина 35 лет. Оба попали к медикам в состоянии средней степени тяжести.