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17.09.2020 19:42
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Разлучён с поездом за фанатский экстаз. ОЖД обязали вернуть работу машинисту, уволенному после акции «Локомотива»

Машинист манёвренного локомотива через прокуратуру смог вернуться в эксплуатационное депо Октябрьской железной дороги. Его увольнение после более чем 20 лет безупречной службы, омрачённых фанатской акцией, признали незаконным.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 17 сентября, надзорное ведомство внесло представление руководителю эксплуатационного локомотивного депо ОЖД с требованием отменить незаконный приказ об увольнении.

В начале июля этого года машинист стал участником перформанса фанатов «Локомотива». Поклонники футбола вывесили на самоходный экипаж баннер в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Семина и проехались так по Ладожскому направлению железной дороги.

Сами болельщики после утверждали, что сотрудник подвергся травле на работе, хотя он был невольным участником их акции. К заключению о неумышленности пришли и в результате прокурорской проверки, хотя и установили, что машинист допустил проезд посторонних вопреки требованиям безопасности.

В ведомстве уточняют, что мужчина после акции написал заявление по собственному желанию без указания даты, на следующий день одумался и попытался отозвать его, но получил отказ. Трудовые отношения с сотрудником, стаж которого превышает 20 лет, расторгли вразрез с законодательством: без права отзыва заявления, надлежащей проверки и ознакомления с приказом.

«Благодаря вмешательству прокуратуры работник восстановлен в ранее занимаемой должности, ему выплачены денежные средства за все время вынужденного прогула», — сообщили в ведомстве.

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