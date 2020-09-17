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17.09.2020 19:09
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Качество школьного питания оценят на сайте «Госуслуг»

Специальный сервис оценки бесплатного горячего питания учащихся начальной школы запущен на портале «Госуслуг». Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития России.

«Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через «Госуслуги», будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России», — заявил директор департамента цифрового государственного управления Минцифры РФ Сергей Цветков.

По данным ведомства, сейчас оставить отзыв, жалобу или предложение по организации питания могут пользователи, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте «Госуслуг». Для этого нужно воспользоваться формой обратной связи. Ответ на обращение поступит на электронный адрес и в личный кабинет в течение 15 дней.

Как ранее писала «Фонтанка», на прошлой неделе в школах Пушкинского района начались проверки из-за плохой организации питания. «Не работают буфеты, нет горячего платного питания для нельготников. Продукты для льготного питания поступают без цен», — рассказал один из игроков рынка, знакомый с ситуацией.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября бесплатное горячее питание должны получать все ученики младших классов.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
20 лет бился с мировым капиталом В.В.Путин чтобы обеспечить бесплатным питанием не только своих друзей, но и школьников начальных классов...
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