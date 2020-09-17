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17.09.2020 17:26
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Поддержка системообразующих и займы для предприятий. Банк «Санкт-Петербург» увеличил корпоративный кредитный портфель до 312 млрд рублей

По итогам I полугодия 2020 года, банк "Санкт-Петербург" увеличил корпоративный кредитный портфель на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 312 млрд рублей. При этом рост выручки по крупному и среднему бизнесу составил 45%, подвели итоги на заседании наблюдательного совета банка.

Как отмечают в банке «Санкт-Петербург», драйвером роста стало кредитование предприятий различных отраслей экономики и поддержка системообразующих организаций в период острой фазы пандемии.

Также в корпоративном сегменте в банке отметили рост количества активных клиентов на 16% в направлении внешнеэкономической деятельности. Как отмечают в банке, рынок операций во внешнеэкономической деятельности снизился на 17%, а объем платежей клиентов в банке вырос на 3%. Таким образом, прирост дохода банка по ВЭД составил 23% в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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