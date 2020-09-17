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17.09.2020 16:11
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Встреча BMW с микроавтобусом на перекрестке Обводного и Старо-Петергофского попала на камеры

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13806321" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В сети появилось видео утреннего ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар. Камеры записали, кто пытался проскочить не на свой сигнал.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД, около 9:35 17 сентября у дома 219–221 по набережной Обводного канала столкнулись микроавтобус FIAT и легковой автомобиль BMW. От удара вторая машина вылетела на тротуар. К счастью, никто не пострадал.

На видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что водитель BMW следовал по Старо-Петергофскому проспекту и выехал с моста на перекресток, когда на светофоре горел красный тем, кто едет прямо, и зеленый — на поворот направо. Микроавтобус ехал по набережной и ударил БМВ в правый бок в районе заднего колеса. Легковую закрутило и отнесло на тротуар.

Примечательно, что проскочить на красный сигнал решил еще один водитель легковой. Ему повезло не попасть в эпицентр ДТП, и он уехал.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13806321" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

ash364
Осознанно ехал и микрика видел. Не зря им эмблему переделали.
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