Создатель duty free пожертвовал на благотворительность 8 млрд долларов. Это почти все, что он заработал за жизнь

Идея раздать все заработанные деньги появилась у Чарльза Фини уже давно — около 40 лет назад. «Я не вижу причин, по которым можно отложить начало благотворительной деятельности, если можно уже сейчас добиться огромных результатов, поддерживая стоящие инициативы. Кроме того, гораздо веселее делать пожертвования при жизни, а не после смерти», — приводит издание слова предпринимателя.

Американский бизнесмен и основатель магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини за 38 лет работы своей благотворительной организации Atlantic Philanthropies раздал практически все свое состояние — 8 млрд долларов. Как пишет Forbes 15 сентября, в начале этой недели он закрыл отработавший фонд, чтобы спокойно уйти на пенсию.

За эти годы он пожертвовал 3,7 млрд долларов на образование, 870 млн потратил на защиту прав граждан США и еще больше 700 млн направил на развитие медицины, из них 270 млн — на модернизацию системы здравоохранения во Вьетнаме и 176 млн — на развитие проектов Глобального института здоровья мозга при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

В качестве одного из последних пожертвований бизнесмен перевел 350 млн долларов на создание учебного и научно-технического центра Корнеллского университета на острове Рузвельт в Нью-Йорке. Около 13 лет Чарльз Фини раздавал деньги анонимно. На собственные расходы он оставил немного — в 2012 году отложил около 2 млн долларов себе и жене на счастливую пенсию.

Несколько дней назад «Фонтанка» рассказывала про знаменитого советского писателя Альберта Лиханова, который уже 33 года собирает деньги для чужих детей. 13 сентября президенту первой и старейшей некоммерческой благотворительной организации в России исполнилось 85 лет.