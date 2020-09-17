Мэр Харькова будет лечиться от коронавируса в той же клинике, где лежит Навальный
Мэр Харькова Геннадий Кернес будет лечиться от коронавируса в немецкой клинике «Шарите». Об этом в своем телеграм-канале 17 сентября сообщил украинский бизнесмен Павел Фукс.
«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи», — пишет Фукс. И публикует видео из самолета, которым мэр Харькова прибыл в Берлин.
В клинике «Шарите» лечится Алексей Навальный, которого, как считают специалисты из Франции, Германии и Швеции, отравили веществом из группы «Новичок».
О том, что Кернес заболел COVID-19, стало известно 15 сентября, медики оценивали его состояние как тяжелое. Геннадий Кернес прославился в Интернете еще во времена Януковича, когда отвечал за избирательную кампанию Михаила Добкина в Харьковской области. Вместе их называли «Гепа» и «Допа», а видео, где «Гепа» учит «Допу», как читать предвыборный ролик, стало вирусным. Опубликовать мы его не можем по причине большого количества нецензурной лексики.