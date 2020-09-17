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17.09.2020 10:58
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Мэр Харькова будет лечиться от коронавируса в той же клинике, где лежит Навальный

Мэр Харькова Геннадий Кернес будет лечиться от коронавируса в немецкой клинике «Шарите». Об этом в своем телеграм-канале 17 сентября сообщил украинский бизнесмен Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи», — пишет Фукс. И публикует видео из самолета, которым мэр Харькова прибыл в Берлин.

В клинике «Шарите» лечится Алексей Навальный, которого, как считают специалисты из Франции, Германии и Швеции, отравили веществом из группы «Новичок».

О том, что Кернес заболел COVID-19, стало известно 15 сентября, медики оценивали его состояние как тяжелое. Геннадий Кернес прославился в Интернете еще во времена Януковича, когда отвечал за избирательную кампанию Михаила Добкина в Харьковской области. Вместе их называли «Гепа» и «Допа», а видео, где «Гепа» учит «Допу», как читать предвыборный ролик, стало вирусным. Опубликовать мы его не можем по причине большого количества нецензурной лексики.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Хе-хе. Вот он то и продолжит незаконченное.
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