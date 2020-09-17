Мэр Харькова Геннадий Кернес будет лечиться от коронавируса в немецкой клинике «Шарите». Об этом в своем телеграм-канале 17 сентября сообщил украинский бизнесмен Павел Фукс.



«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи», — пишет Фукс. И публикует видео из самолета, которым мэр Харькова прибыл в Берлин.