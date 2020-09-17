Следственный комитет показал последствия пожара в красноярской наркологической клинике, где погибли четверо
Следственный комитет России опубликовал оперативные кадры, сделанные на месте ночного пожара в красноярской частной наркологической клинике «Чистый город». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале ведомства 17 сентября.
Сейчас следователи поднимают всю документацию учреждения, задержана 45-летняя директор клиники. По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В здании были обнаружены тела четырёх пациентов, личность которых ещё предстоит установить, так как многие в учреждении проходили лечение анонимно.