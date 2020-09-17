Четыре человека погибли в результате пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в центре Красноярска в ночь на 17 сентября.



Как сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, тела четверых пациентов были обнаружены во время тушения пожара, количество пострадавших устанавливается. По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, и выяснить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным, для этого нужны геномные экспертизы.