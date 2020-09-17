В частной наркологической клинике в Красноярске при пожаре погибли люди, задержана директор
Четыре человека погибли в результате пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в центре Красноярска в ночь на 17 сентября.
Как сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, тела четверых пациентов были обнаружены во время тушения пожара, количество пострадавших устанавливается. По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, и выяснить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным, для этого нужны геномные экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город».
Издание NGS24.RU пишет, что в клинике лечили от запоев и от наркомании. Предприятие «Чистый город» было зарегистрировано в 2010 году, численность персонала — 14 человек, директор — Ольга Бескровная. Выручка за прошлый год, по данным сервиса «Контур Фокус», составила 16 миллионов, чистая прибыль — 34 тысячи рублей.
Клиника занимает помещения на первом этаже жилого года. Ночной пожар тушили по второму номеру сложности, работали 55 человек и 20 единиц техники от МЧС. Людей из здания эвакуировали, и они стали свидетелями спасательной операции. По их словам, медики прямо на улице откачивали как минимум пять человек, а всего очевидцы насчитали шесть пострадавших. Двое находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к ИВЛ, отмечает NGS24.RU.