«Сплоченность Китая и России подобна скале». Глава МИД КНР назвал дружбу Москвы и Пекина «стабилизирующей силой» мира

Отношения Москвы и Пекина крепки на фоне мировой нестабильности, и ничто не может разрушить дружбу между странами. Такое заявление сделал глава МИД Китайской народной народной республики и глава Госсовета Ван И в интервью агентству «Синьхуа».

«Сплоченность Китая и России подобна скале, наша дружба несокрушима, а стратегическое сотрудничество двух стран не подвержено влиянию внешней среды. Во времена глобальной турбулентности и перемен надежные китайско-российские отношения имеют еще более важное значение для поддержание регионального и глобального мира и безопасности», — цитирует министра иностранных дел Китая 17 сентября ТАСС.