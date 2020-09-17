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17.09.2020 07:35
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«Сплоченность Китая и России подобна скале». Глава МИД КНР назвал дружбу Москвы и Пекина «стабилизирующей силой» мира

Отношения Москвы и Пекина крепки на фоне мировой нестабильности, и ничто не может разрушить дружбу между странами. Такое заявление сделал глава МИД Китайской народной народной республики и глава Госсовета Ван И в интервью агентству «Синьхуа».

«Сплоченность Китая и России подобна скале, наша дружба несокрушима, а стратегическое сотрудничество двух стран не подвержено влиянию внешней среды. Во времена глобальной турбулентности и перемен надежные китайско-российские отношения имеют еще более важное значение для поддержание регионального и глобального мира и безопасности», — цитирует министра иностранных дел Китая 17 сентября ТАСС.

Он также высказался о том, что некоторые страны мира «ведут травлю других», вмешиваются в чужие внутренние дела, предпринимают попытки «сдерживать и оказывать давление на Китай и Россию». Однако именно эти две державы, подчеркнул Ван И, и есть «стабилизирующая сила на международной арене» сегодня.

Комментируя первую после начала пандемии встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, глава МИД Китая заявил, что они договорились о взаимодействии в борьбе с коронавирусом, выстраиванию модели мирного сосуществования, наращивании сотрудничества в сфере высоких технологий и отстаивании международной справедливости.

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Комментарии (3)

DmitrySpb79
Да, было, ищем в гугле песню «русский с китайцем братья навек» :)
yar_5e4cc335310b6
Видимо будем углублять интеграцию с КНР по примеру Беларуси.
тат2007amg
Где-то это уже было..
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