«Сплоченность Китая и России подобна скале». Глава МИД КНР назвал дружбу Москвы и Пекина «стабилизирующей силой» мира
Отношения Москвы и Пекина крепки на фоне мировой нестабильности, и ничто не может разрушить дружбу между странами. Такое заявление сделал глава МИД Китайской народной народной республики и глава Госсовета Ван И в интервью агентству «Синьхуа».
«Сплоченность Китая и России подобна скале, наша дружба несокрушима, а стратегическое сотрудничество двух стран не подвержено влиянию внешней среды. Во времена глобальной турбулентности и перемен надежные китайско-российские отношения имеют еще более важное значение для поддержание регионального и глобального мира и безопасности», — цитирует министра иностранных дел Китая 17 сентября ТАСС.
Он также высказался о том, что некоторые страны мира «ведут травлю других», вмешиваются в чужие внутренние дела, предпринимают попытки «сдерживать и оказывать давление на Китай и Россию». Однако именно эти две державы, подчеркнул Ван И, и есть «стабилизирующая сила на международной арене» сегодня.
Комментируя первую после начала пандемии встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, глава МИД Китая заявил, что они договорились о взаимодействии в борьбе с коронавирусом, выстраиванию модели мирного сосуществования, наращивании сотрудничества в сфере высоких технологий и отстаивании международной справедливости.