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17.09.2020 01:04
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Трамп пообещал начать вакцинацию от COVID-19 американским препаратом в октябре или «немного позже»

США могут начать распространение собственной вакцины от коронавируса среди населения в ближайший месяц. До конца года рассчитывают распределить 100 миллионов доз.

«Мы думаем, что можем начать в октябре, <...> это будет с середины октября, может быть, немного позже», — цитирует ТАСС заявление президента Дональда Трампа 16 сентября.

На пресс-конференции в Белом доме американский лидер объявил, что администрация президента выпустила детальный план распределения вакцины. Предполагается, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), США начнут широкое производство и до конца года распределят порядка 100 миллионов доз препарата, пишет Reuters.

Накануне Трамп анонсировал появление американской разработки через три-четыре недели.

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Комментарии (2)

Strelka
Show must go on! Добровольцы больше не нужны?
Sundery
Трамп проигрывает предвыборную гонку, цепляется за всякие идеи.. По факту вакцины не готовы у американцев для массового использования.
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