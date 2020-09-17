Трамп пообещал начать вакцинацию от COVID-19 американским препаратом в октябре или «немного позже»

США могут начать распространение собственной вакцины от коронавируса среди населения в ближайший месяц. До конца года рассчитывают распределить 100 миллионов доз.

«Мы думаем, что можем начать в октябре, <...> это будет с середины октября, может быть, немного позже», — цитирует ТАСС заявление президента Дональда Трампа 16 сентября.

На пресс-конференции в Белом доме американский лидер объявил, что администрация президента выпустила детальный план распределения вакцины. Предполагается, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), США начнут широкое производство и до конца года распределят порядка 100 миллионов доз препарата, пишет Reuters.