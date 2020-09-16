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16.09.2020 23:17
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В летальную статистику по коронавирусу за последние сутки внесли девять москвичей

Ещё девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19 скончались в Москве. Об этом 16 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, в столице, по официальным данным, от коронавируса за весь период пандемии умерли 5 025 человек, по России в целом - 18 926. Петербург занимает второе место по количеству умерших среди российских регионов. В Северной столице зарегистрирован 2 701 летальный исход. На протяжении последних двух дней в смертельную статистику города попадает более 20 случаев. https://www.fontanka.ru/2020/09/16/69469467/

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 890 114 человек.

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