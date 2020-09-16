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16.09.2020 22:57
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Оператор Пулково присматривается к Лиговскому каналу. Сливать стоки ещё не начали, а Росприроднадзор уже ждёт худшего

Росприроднадзор направил предостережение оператору аэропорта Пулково с требование обеспечить комплекс природоохранных мероприятий прежде, чем подступаться к новой точке сброса сточных вод. Состояние Лиговского канала и без того вызывает опасения.

Как сообщает департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФЗО 16 сентября, ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» намерено сливать сточные воды в резерв Лиговского канала. Документы об утверждении новой точки сброса пока только направлены на согласование, однако в департаменте решили действовать на упреждение.

«Новая точка сброса в резерв Лиговского канала может являться источником загрязнения Лиговского канала, установлена необходимость в выдаче ООО «ВВСС» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — говориться в сообщении. Отчёта о принятых мерах Росприроднадзор ждёт до ноября.

Фото: Росприроднадзор
Фото: Росприроднадзор
Фото: Росприроднадзор

Кроме того, в предостережении напомнили о многострадальном канале Новый. В конце июля в департамент поступила жалоба на его состояние. Заявитель также прислал фотографии, по которым можно было предположить, что грязь опять попадает в воду из выпуска № 2.

Инспекторы проверили канал 4 августа. Выпуски № 2 и № 3 оказались затампонированы и наполовину затоплены. Стоки через них не сливали, следов загрязнения в канале не нашли.

Росприроднадзор

Обращение Пулково с каналом Новый вызывает вопросы экологических служб с 2018 года, когда жители сначала жаловались на душок, а позже возле реки начали находить мёртвых уток. Источником загрязнений назвали смеси против обледенения. По результатам анализов концентрация загрязняющих веществ в Новой превысила допустимые уровни по некоторым показателям в несколько тысяч раз. Ущерб водоёму оценили в 162 млн рублей, взыскать деньги с Пулково не вышло. Суд счёл, что вред реке от реагентов не доказан, а счёт выставили с ошибками.

Лиговский канал привлёк внимание экологов в июле. Его участок на территории от аэропорта Пулково до КАД заметно обмелел, возможными причинами назвали сброс в районе садоводств сточных вод в дренажную канаву, а также отходы на территории общего пользования. Росприроднадзор показал, как выглядел канал во время весенней проверки.

© Фонтанка.Ру

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